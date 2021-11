WhatsApp: il trucco per vedere le foto ricevute senza farlo sapere

Quando un vostro contatto invia nella chat di WhatsApp una foto, in linea teorica, sarebbe necessario accedere alla conversazione per poterla visualizzare. Tale procedura era indispensabile fino ad un po' di tempo fa: tuttavia, con le ultime versioni di Android ed i recenti aggiornamenti della celebre app di messaggistica istantanea, è possibile portare a compimento l'operazione in maniera diversa.

Come vedere le foto di WhatsApp senza effettuare l'accesso

Non tutti sanno che, previa autorizzazione da parte dell'utente, i contenuti multimediali (ed in questo caso, le immagini) vengono salvati direttamente sul dispositivo e quindi possono essere reperiti all'interno di specifiche cartelle.

Sugli smartphone Android le foto sono scaricate in maniera automatica nella cartella Download: a bordo di alcuni telefoni è altresì possibile rintracciarle semplicemente consultando l'elenco dei File recenti. Una volta individuata la foto basterà cliccare su di essa per visualizzarla: al contatto da cui è stata inviata non verrà notificato nulla.

È chiaro che, nel momento stesso in cui l'utente dovesse negare a WhatsApp la possibilità di salvare in automatico i file ricevuti nella memoria del dispositivo, si renderebbe necessario accedere alla conversazione di WhatsApp per visualizzare il contenuto e, contestualmente, inviare la doppia spunta blu di verifica.