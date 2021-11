WhatsApp: il trucco per trovare gli utenti di cui non avete il numero

Sappiamo bene quanto sia difficile trovare su WhatsApp persone di cui non si possiede il numero telefonico, impedimento che invece non coinvolge i social network come Facebook dove, solitamente, basta digitare il nome per individuare il profilo dell'utente che vi interessa. Tuttavia, esiste un pratico trucchetto grazie al quale è possibile aggirare l'ostacolo.

Grazie a “True Caller” potrete aggiungere chiunque su WhatsApp (o quasi)

Per trovare su WhatsApp utenti di cui non avete il numero di telefono basterà semplicemente scaricare un'applicazione chiamata “True Caller”. In buona sostanza, stiamo parlando di una sorta di archivio telefonico digitale che, in molti casi, giunge in soccorso di quelle (invadenti) aziende che propongono offerte e promozioni di ogni tipo.

Per utilizzare l'app sarà necessario sottoscrivere un abbonamento mensile pari ad 1,99 euro. Affinché si possa consultare l'elenco delle numerazioni registrate, occorrerà inserire anche il proprio recapito. Non vi è garanzia di successo ma solo la possibilità che la persona in questione abbia indicato il numero tramite cui, in seguito, poterla contattare su WhatsApp. Ovviamente, si raccomanda un uso responsabile di tale strumento.