WhatsApp: il trucco per non dimenticare le chat ancora in sospeso

WhatsApp ha recentemente introdotto una nuova funzionalità nella versione beta per Android, con lo scopo di semplificare la gestione dei messaggi incompleti nelle chat.

Tale accorgimento, già disponibile su iOS e su desktop, raggiunge anche gli utenti Android tramite l’aggiornamento alla versione beta 2.24.20.24, che puoi scaricare dal Google Play Store.

Ora è possibile visualizzare le bozze direttamente dall’elenco delle chat, senza dover aprire manualmente ogni singola conversazione per controllare eventuali messaggi non inviati.

Bozze dei messaggi di WhatsApp anche su Android

Per cominciare, diamo un’occhiata allo screenshot pubblicato in un recente post di WABetaInfo, che ha subito scovato la novità in WhatsApp Beta per Android 2.24.20.24:

In passato, gli utenti dovevano entrare in ciascuna chat per verificare se avessero lasciato messaggi incompleti: un’operazione particolarmente dispendiosa in termini di tempo, soprattutto per chiunque debba gestire un gran numero di conversazioni. Grazie a questa nuova funzionalità, ogni chat di WhatsApp contenente un messaggio non ancora inviato verrà contrassegnata con l’etichetta “Bozza”. Ciò darà modo agli utenti di identificare rapidamente quali conversazioni debbano ancora essere completate.

Per verificare se la funzione è già attiva sul tuo account di WhatsApp, basta scrivere un messaggio in una qualunque conversazione e, senza inviarlo, tornare all’elenco delle chat. Se l’aggiornamento è stato completato, verrà mostrata l’etichetta della bozza accanto alla chat con il messaggio incompleto, che potrà quindi essere revisionato, eventualmente corretto e successivamente inviato.

Per adesso, la novità è al servizio solo di alcuni beta tester che hanno installato l’ultimo aggiornamento per Android, ma WhatsApp ha annunciato che la migliorata gestione delle bozze verrà progressivamente distribuita ad un numero sempre maggiore di utenti nei prossimi giorni. Inoltre, ti ricordiamo di verificare i requisiti base del tuo dispositivo: infatti, come già segnalato nei giorni scorsi, a partire da ottobre WhatsApp non sarà più utilizzabile su questi iPhone e smartphone Android.