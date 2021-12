WhatsApp: il trucco per inviare una posizione falsa

Mentire sulla propria posizione in tempo reale su WhatsApp potrebbe non essere eticamente corretto ma, in determinate circostanze, si rivela utile per mascherare i propri ritardi dopo aver preso un appuntamento (evitiamo di indagare su altre motivazioni che spingerebbero a mostrare una posizione differente… eh… monellacci)!

Come condividere su WhatsApp una posizione diversa da quella reale

Inviare la propria posizione su WhatsApp ad un altro contatto è semplicissimo, seguendo la medesima procedura adottata per mandare file o contenuti di altro tipo ma, in questo caso, cliccando proprio sulla voce “Posizione”.

Dopo aver effettuato l'accesso alla relativa sezione, attivando preventivamente il GPS sul dispositivo, l'applicazione sarà in grado di localizzarci permettendo l'invio della posizione in tempo reale. Tuttavia, a nostra discrezione, potremmo anche selezionare un differente punto sulla mappa mostrata.

In maniera ancora più rapida, al di sotto della suddetta mappa compariranno suggerimenti relativi ad una serie di luoghi nelle vicinanze: se uno di questi dovesse tornarci utile, basterà cliccarci sopra ed immediatamente verrà inviato al contatto nella chat di WhatsApp.