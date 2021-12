WhatsApp: il trucco per inviare foto che si autodistruggono

WhatsApp è diventato nel tempo uno degli strumenti più immediati tramite cui inviare immagini e fotografie ai propri contatti, in aggiunta alle classiche chat testuali. Grazie ad una semplice procedura è possibile fare in modo che le foto inoltrate vengano visualizzate dal destinatario una sola volta, prima che diventino indisponibili nella conversazione.

Come inviare su WhatsApp una foto che scompare

Per prima cosa avviate WhatsApp e recatevi all'interno della chat, singola o di gruppo, in cui volete inviare l'immagine in questione. Cliccate ora sul simbolo della graffetta in basso e scegliete l'opzione “Foto e Video”, potendo così accedere alla galleria e selezionare il contenuto. Fatta la vostra scelta, prima di procedere con l'invio, cliccate sul simbolo del numero 1 cerchiato:

A questo punto comparirà una finestra in cui si precisa che l'immagine inviata con questa modalità potrà essere vista una sola volta dal destinatario. Per cui, dopo che quest'ultimo aprirà la foto ricevuta in chat, tale contenuto non sarà più visibile nella conversazione. Una procedura tanto immediata quanto efficace, introdotta dallo staff di WhatsApp allo scopo di tutelare maggiormente la privacy degli utenti.