WhatsApp: il trucco per disattivare la doppia spunta blu

Da diversi anni ormai, WhatsApp ha introdotto la conferma di lettura per i messaggi inviati in chat: come ben sai, dopo che il destinatario apre la conversazione e visualizza il contenuto inviato, appaiono le ormai celebri spunte blu. Tuttavia, in alcune circostanze, potrebbe rivelarsi sconveniente che l'altra persona venga messa subito al corrente di ciò: in tal caso, con un semplicissimo procedimento sarà possibile eliminare tale opzione.

Come disattivare la conferma di lettura su WhatsApp

Prima di procedere, occorre fare una doverosa precisazione: decidendo di fare a meno della doppia spunta blu su WhatsApp, nemmeno tu sarai in grado di visualizzare le conferme di lettura per i messaggi inviati in chat. Alla luce di quanto appena specificato, ti indico le operazioni da compiere per portare a termine la procedura.

Innanzitutto, dopo aver effettuato l'accesso all'applicazione, clicca sui tre puntini in alto a destra e dal menù a tendina seleziona la voce Impostazioni; a questo punto, recati nella sezione Account; dopodiché, clicca sulla voce Privacy:

Ti troverai di fronte ad una schermata simile a quella dell'immagine appena condivisa: ciò che dovrai fare sarà semplicemente disattivare l'indicatore accanto all'opzione Conferme di lettura e nessuno sarà più in grado di capire quando leggerai i messaggi ricevuti da quel momento in poi su WhatsApp.