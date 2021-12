WhatsApp: il trucco per creare chat segrete di cui non rimarrà traccia

La privacy degli utenti è un aspetto fondamentale su cui lo staff di WhatsApp sta lavorando con particolare dedizione. Secondo le notizie condivise dal sito WABetaInfo, molto presto verrà introdotta una specifica funzionalità per garantire maggiore riservatezza.

Come creare una chat “a tempo determinato” su WhatsApp

Dopo i messaggi effimeri, a cui si sono aggiunti video e foto che si autodistruggono con una sola visualizzazione, il team di WhatsApp renderà presto possibile la creazione di chat “a scomparsa”. In buona sostanza, parliamo di conversazioni tra due o più utenti che, trascorso un certo periodo, non saranno più disponibili sull'applicazione.

L'utente, accedendo alle impostazioni relative alla privacy, potrà quindi decidere di impostare una durata ben precisa per le nuove chat singole o di gruppo. Il limite minimo applicabile dovrebbe essere pari a 7 giorni: sappiamo ancora poco circa le altre possibilità di scelta. Trascorso tale lasso di tempo, la conversazione sparirà letteralmente da WhatsApp.

Si tratta senz'altro di un'implementazione a cui molti potrebbero fare ricorso: bisogna tuttavia ricordare come il “rischio screenshot” sia sempre in agguato: per cui, fidatevi… ma non troppo. In ultimo, stando alle anticipazioni trapelate online, le chat a scomparsa saranno presto disponibili su WhatsApp Beta sia per il sistema operativo Android e sia per iOS.