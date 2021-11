WhatsApp: "Hai vinto un buono Esselunga da 500€"! Certo, come no...

Gli utenti che giorno dopo giorno utilizzano il servizio di messaggistica istantanea WhatsApp continuano a segnalare la truffa relativa all'ipotetico buono spesa del valore di 500 euro rilasciato da Esselunga.

Buono Esselunga da 500 euro su WhatsApp: ci risiamo

Il messaggio in questione prospetta agli utenti la possibilità di riscuotere il ghiotto premio compiendo una sola (e pericolosa) azione: cliccare sul link presente nel testo. Come già spiegato in più occasioni, il collegamento ipertestuale rimanda ad un sito esterno nel quale si richiede l'inserimento di dati personali e credenziali bancarie: evitate di cliccare su qualunque link proposto.

Anche la stessa Esselunga ha deciso di prendere voce in capitolo, ribadendo la sua estraneità ai fatti:

“Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.”

Come sempre, vi invitiamo a segnalare ogni tentativo di truffa o raggiro perpetrato tramite WhatsApp: sarà nostra premura tenervi informati.