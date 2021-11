L'ennesima truffa via SMS mette a rischio la privacy degli utenti

Certe cattive abitudini sono dure a morire: mentre le più recenti truffe continuano a diffondersi sfruttando le moderne applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp, c'è chi ancora preferisce puntare sui più classici SMS. Le segnalazioni condivise online negli ultimi giorni lo confermano.

Fate attenzione alla nuova truffa del “pacco bloccato” via SMS

La stessa Polizia Postale mette in allerta i cittadini, chiamando in causa un SMS contenente il testo che di seguito andremo a riportare:

“Il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione.”

In alternativa, l'SMS potrebbe essere scritto seguendo quest'altra formula “ben consolidata”:

“Il tuo pacco sta arrivando.”

Appare chiaro che, in realtà, non ci sia alcun pacco in giacenza o in procinto di essere consegnato: si tratta solamente dell'ennesima truffa.

Il messaggio contiene un link che, una volta cliccato, reindirizza verso un sito esterno nel quale si richiede l'inserimento di dati personali e di eventuali credenziali bancarie, così da mettere in atto una pseudo verifica dell'identità che permetta di accedere al tracciamento del pacco.

Nessuna di queste azioni dovrà in alcun modo essere compiuta: limitatevi solo a cancellare il messaggio ed eventualmente a segnalare l'episodio alle autorità competenti, prestando sempre la massima attenzione a questi SMS sospetti.