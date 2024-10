WhatsApp: ora è tutta un'altra musica per gli aggiornamenti di stato

WhatsApp sta esplorando nuove soluzioni per migliorare l’esperienza d’uso degli aggiornamenti di stato, rendendo la comunicazione fra gli utenti sempre più dinamica ed interattiva.

Grazie all’ultima versione beta di WhatsApp per Android, precisamente la 2.24.22.11 ora disponibile sul Google Play Store, è stato scoperto che gli sviluppatori stanno lavorando ad una funzione che darà modo agli utenti di condividere musica proprio tramite gli aggiornamenti di stato.

Come inserire musica negli stati di WhatsApp

Vi mostriamo l’immancabile screenshot condiviso dal team di WABetaInfo, che ci mostra questa novità di WhatsApp nell’atto pratico:

Gli utenti di WhatsApp noteranno la presenza di un nuovo pulsante nell’editor di disegno, che comparirà dopo aver selezionato una foto o un video per l’aggiornamento di stato. Cliccando su questo pulsante, sarà possibile cercare brani o artisti specifici, facilitando l’integrazione della loro musica preferita nel contenuto in questione. Una volta scelta la canzone, questa verrà automaticamente inserita nell’aggiornamento di stato, rendendo le foto ed i video ancora più coinvolgenti.

L’aggiunta della musica agli stati di WhatsApp rappresenterà un valido supporto per gli utenti intenzionati a creare un contesto emotivo più intenso e diretto grazie ai loro contenuti, in modo simile a quanto già accade su altre piattaforme come Instagram, dove la condivisione di musica nelle storie è diventata ormai uno standard irrinunciabile. Questo aggiornamento permetterà quindi a WhatsApp di allinearsi a funzionalità simili presenti in altre app, rendendo ancora più appagante la fruizione di tali strumenti.

In generale quindi, l’introduzione della musica negli aggiornamenti di stato su WhatsApp può essere considerata un buon passo avanti per comunicare i propri pensieri o mostrare momenti delle proprie giornate affidandosi anche ad una “colonna sonora” personalizzata. Per adesso, questa funzione è ancora in fase di sviluppo e non è ancora disponibile al pubblico, ma il team di WhatsApp sta lavorando per perfezionarla e rilasciarla già con un prossimo aggiornamento.