Basterà WhatsApp per chattare ANCHE con gli utenti di Telegram

WhatsApp ha rilasciato un aggiornamento per iOS tramite il programma beta TestFlight, raggiungendo così la versione 24.2.10.72.

L’update va ad integrare una funzione di interoperabilità per le chat di WhatsApp, in conformità alle nuove normative dell’Unione Europea. Tale caratteristica sarà disponibile a breve con una delle prossime release.

Chat interoperabili su WhatsApp: ormai ci siamo

Il Digital Markets Act (DMA) mira a regolamentare il comportamento delle grandi aziende tecnologiche considerate “gatekeeper” nel mercato digitale. Un aspetto chiave del DMA è l’obbligo per tali aziende di consentire agli utenti di comunicare fra loro attraverso diverse app.

Sebbene il supporto per le chat di terze parti sia in fase di sviluppo su WhatsApp per Android, l’ultimo aggiornamento beta per iOS conferma che tale funzionalità sarà implementata nell’imminente futuro e lo screenshot condiviso dai colleghi di WABetaInfo non lascia alcun dubbio a riguardo:

Come si può notare, nell’immagine è chiaramente mostrata la scritta “Chat di terze parti“. L’implementazione dell’interoperabilità consentirà agli utenti di comunicare attraverso diverse app di messaggistica su WhatsApp. Nel concreto, significa che si potrà contattare qualcuno su Telegram, Signal o Skype senza aver installato queste (ed anche altre) applicazioni.

Tale ampliamento dei canali di comunicazione avrà come obiettivo quello di arricchire l’esperienza di utilizzo generale su WhatsApp. Va comunque sottolineato che gli utenti manterranno il pieno controllo su questa funzionalità: l’abilitazione del servizio di interoperabilità sarà un’opzione facoltativa e potrà essere disattivata in ogni momento, come previsto dall’articolo 7 del sopraindicato regolamento.

Inoltre, per garantire un elevato livello di sicurezza, la crittografia end-to-end sarà mantenuta anche nei sistemi di messaggistica interoperabili. Continuate a seguirci per sapere quanto le chat di terze parti cominceranno a fare capolino anche su WhatsApp per Android e per conoscere maggiori dettagli in merito alle tempistiche di rilascio sulla versione ufficiale del servizio.