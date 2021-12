WhatsApp Beta: c'è una novità per la UI dei messaggi vocali

A seguito dell'arrivo della novità di WhatsApp relativa allo store degli sticker, il team di sviluppo concentrato sul fronte mobile ha rilasciato una nuova versione del client beta dell'applicazione svelando alcune interessanti novità circa la visualizzazione delle onde sonore nelle bolle di WhatsApp beta.

La versione 2.21.25.11 di WhatsApp beta per Android e la versione 2.21.240.18 di WhatsApp beta per iOS iniziano a integrare una piccola ma importante novità pensata per migliorare la fruizione generale dell'applicazione.

Su WhatsApp beta arrivano le onde sonore nelle bolle dei messaggi

Infatti, sono ormai diversi mesi che l'applicazione in forze a Meta sta apportando alcune modifiche alla rappresentazione delle onde sonore durante la registrazione di un messaggio vocale: è dal mese di agosto che alcuni utenti hanno iniziato a notare una diversa visualizzazione delle onde sonore che, a partire da questa versione, si espande anche a livello delle onde sonore contenute all'interno di un messaggio vocale ricevuto da un altro contatto.

Attenzione però: come sottolinea il sempre affidabile WABetaInfo, le onde sonore nelle bolle sono visibili solo se l'account WhatsApp beta le ha ricevute e se anche il mittente del messaggio vocale le ha disponibili. Insomma, è vero che la feature è in espansione per molti altri utenti sul client beta di WhatsApp beta per iOS e Android, ma è ancora presto per dire che si tratti di una funzionalità estesa a tutti.

Se volete provarla vi basta aggiornare l'app dal Play Store di Google e da TestFlight di Apple.