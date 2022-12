WhatsApp: con questo TRUCCO puoi ripristinare un messaggio cancellato

Gli sviluppatori di WhatsApp, soprattutto in questi ultimi mesi, stanno lavorando duramente per rendere il popolare servizio di chat ancora più efficace e completo, in tutti i suoi ambiti di utilizzo.

Oltre ai messaggi che scompaiono dopo una sola visualizzazione, WhatsApp permette ora il ripristino immediato di un messaggio cancellato per sbaglio o troppo frettolosamente dalla conversazione.

Come recuperare un messaggio cancellato su WhatsApp con Accidental Delete

La nuova funzionalità, già vista in precedenza su alcune versioni beta ed ora disponibile sul client ufficiale di WhatsApp, è denominata Accidental Delete. Pochi semplici passaggi che daranno modo all’utente di rendere nuovamente leggibile un messaggio precedentemente rimosso. C’è però un limite temporale da considerare: Accidental Delete è valido solo per i 5 secondi successivi alla cancellazione.

Altro dettaglio importante riguarda i messaggi che effettivamente possono essere ripristinati. Come mostra l’immagine riportata qui in alto, il processo di recupero può essere messo in atto solamente nel caso in cui l’utente abbia cliccato su “Elimina per me”. Qualora invece tale contenuto fosse stato rimosso per ogni partecipante alla chat di WhatsApp, cliccando dunque su “Elimina per tutti”, non sarebbe più possibile invertire la rotta (e tanti cari saluti).

Tornando alla prima ipotesi, dopo aver cancellato per sbaglio un messaggio ma solo per sé stessi, comparirebbe nella relativa finestrella anche il pulsante “Annulla”: cliccando su di esso, il messaggio tornerebbe ad essere disponibile in chat. Facile capire dunque come la possibilità di tornare sui propri passi riguardi solo ciò che l’utente stesso visualizza, tramite il suo account, e non coinvolge tutti gli altri membri della chat. In futuro potrebbero esserci novità anche in tal senso.

Chiaramente vi terremo aggiornati su ogni possibile evoluzione di Accidental Delete verso cui, fin da subito, gli utenti hanno dimostrato forte apprezzamento. Prima di lasciarvi, abbiamo un piccolo suggerimento pensando ai regali Natale: qualora fosse nei vostri piani l’acquisto di un nuovo smartphone, ovviamente compatibile con le ultime versioni di WhatsApp, il consigliatissimo Samsung Galaxy A23 5G è ora disponibile su Amazon al prezzo di 225 euro grazie ad un vantaggioso sconto del 35%.

