WhatsApp: con questo TRUCCO puoi recuperare i messaggi cancellati

Sarà certamente successo che un tuo contatto di WhatsApp cancellasse messaggi importanti prima che tu li potessi leggere. La notifica mostrata dopo la rimozione, almeno in teoria, non darebbe alcuna speranza circa il recupero di quei contenuti.

Per cui, la domanda è: come recuperare messaggi WhatsApp cancellati per sbaglio? Non temere: esiste un trucco piuttosto ingegnoso che ti aiuterà nel portare a termine questa complicata (ma solo in apparenza) operazione.

Andremo a soffermarci su una delle soluzioni più rodate che, nella stragrande maggioranza dei casi, ha permesso di raggiungere efficacemente l’obiettivo. Devi solo tenere a portata di mano il tuo smartphone con WhatsApp.

Come si fa a recuperare i messaggi cancellati su WhatsApp?

Ad oggi WhatsApp concede un certo lasso di tempo prima che un messaggio possa essere cancellato dalla chat per tutti i partecipanti, non soltanto per sé stessi: una volta rimosso, la popolare applicazione non consente più di visualizzarlo. Dunque, bisogna agire d’astuzia ed iniziare a percorrere “strade alternative” ma comunque “parallele” al servizio principale.

Come anticipato all’inizio, tra gli strumenti che potrebbero tornare utili in questi casi ci sarebbero particolari applicazioni che, una volta installate sul telefono o eventualmente sul tablet, darebbero modo di leggere quei messaggi come se non fossero mai stati cancellati dalla chat di WhatsApp. Il loro funzionamento è semplice ed intuitivo: assolutamente nulla di complicato.

Una delle app che sentiamo di consigliarti è senza dubbio WhatisRemoved+. Nell’eventualità in cui non fosse di tuo gradimento, per un qualsiasi motivo, sappi che sul Google Play Store e sull’App Store potrai rintracciare numerose alternative di uguale efficacia. Cerchiamo adesso di comprendere meglio come WhatisRemoved+ sia in grado di aiutarti per leggere i messaggi cancellati su WhatsApp.

Nel momento in cui uno dei tuoi contatti dovesse eliminare singoli o più messaggi inviati in chat, il servizio che ti abbiamo indicato mostrerebbe una contestuale notifica. A quel punto, ti basterebbe un semplice clic in corrispondenza di essa perché tu possa leggere l’intero contenuto rimosso dalla conversazione di WhatsApp, in maniera immediata e senza inutili complicazioni.

