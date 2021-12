WhatsApp: con questo trucco, nessuno potrà più spiare le vostre chat

Le accortezze a tutela della privacy non sembrano mai abbastanza, specie in riferimento al contenuto delle conversazioni di WhatsApp: potrebbe ad esempio capitare di lasciare incustodito lo smartphone e che il curiosone di turno prenda l'iniziativa di sbirciare nelle chat. Grazie alla procedura che di seguito andremo a descrivere, nessun occhio indiscreto rappresenterà più un rischio per la vostra riservatezza, anche a telefono totalmente sbloccato.

Come proteggere le conversazioni di WhatsApp

Per compiere questa semplice operazione non occorrerà installare alcuna app aggiuntiva, in quanto la funzionalità a cui faremo riferimento è già prevista dal celebre servizio di messaggistica istantanea. Ora, seguite con attenzione i seguenti passaggi:

Avviate WhatsApp e cliccate sui tre puntini in alto a destra;

Dal menù a tendina che si aprirà, selezionate Impostazioni;

A questo punto cliccate su Account e, in seguito, sulla voce Privacy;

Scorrete in basso e cliccate su Blocco con impronta digitale ;

; Abilitate l'opzione, dopo aver confermato la vostra identità, e decidete se il blocco debba avvenire immediatamente, dopo un minuto oppure dopo 30 minuti (scegliendo anche se mostrare o meno il contenuto delle notifiche).

Il gioco è fatto: anche se lo smartphone non fosse bloccato, per accedere alle conversazioni di WhatsApp sarà necessaria la verifica tramite impronta digitale.