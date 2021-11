WhatsApp: il trucco per sapere dove si trovano amici, parenti o conoscenti

WhatsApp è senza dubbio il servizio di messaggistica istantanea più utilizzato: in virtù di questo, potrebbe rivelarsi particolarmente utile allo scopo di individuare a grandi linee la posizione dei vostri contatti sfruttando il loro indirizzo IP, ricavabile seguendo questa semplicissima procedura.

Come scoprire la posizione di qualcuno su WhatsApp

Tranquilli, non sarà necessario che voi abbiate conoscenze informatiche approfondite per portare a termine l'operazione: basterà solo affidarsi al giusto programma. Uno di questi è senza dubbio IPLogger, tra i più utilizzati allo scopo di ottenere la posizione di uno o più contatti nel vostro elenco di WhatsApp.

Tutto ciò che bisognerà fare sarà condividere in chat un link appositamente generato tramite IPLogger: l'utente a cui lo invierete, dopo averci cliccato sopra, vi svelerà in automatico la sua posizione. Ovviamente questo trucco potrà essere utilizzato anche sfruttando servizi di messaggistica diversi da WhatsApp, dato che la procedura sarebbe esattamente la stessa.

Questo trucchetto risulterà molto utile ad esempio quando il contatto in questione non dovesse essere in grado di inviare la sua posizione su WhatsApp: con un semplice clic su un link gli verrebbe semplificata la vita e, soprattutto, sarà bene informare l'altra persona e non agire alle sue spalle per scopi illeciti.