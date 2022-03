WhatsApp: come trasferire il backup delle chat da Android ad iPhone

Cambiare smartphone, in alcuni casi, potrebbe rivelarsi un'esperienza a dir poco traumatica. Spesso si tratta di una necessità, magari legata all'obsolescenza del proprio dispositivo, in altri casi può essere la diretta conseguenza del forte desiderio di provare qualcosa di nuovo. L'evoluzione tecnologica continua a fare passi da gigante: il cambiamento rispetto al passato risulta ancora più evidente passando da un sistema operativo all'altro. Molti consumatori, ad esempio, abbandonano il loro smartphone Android in favore dell'ultimo iPhone di Apple.

Pensate tuttavia a quella applicazione da cui proprio non riuscireste a separarvi, come ad esempio WhatsApp che, ad ora, è il servizio di messaggistica istantanea più popolare in assoluto. Trasferire chat di WhatsApp da Android ad iPhone, così da non perdere la cronologia dei messaggi, è un'operazione sicuramente non alla portata di tutti. Per fortuna esistono soluzioni rapide ed intuitive che giungono in nostro soccorso per rendere ogni passaggio il più semplice ed efficace possibile.

Il programma in questione è Tenorshare iCareFone Transfer, utile anche per trasferire WhatsApp da iPhone ad Android (e non solo il procedimento inverso). Ovviamente, ancor prima del ripristino in senso stretto, è importante sapere come fare il backup di WhatsApp ma in questo caso parliamo di una procedura che sicuramente avrete svolto migliaia di volte, a prescindere dal sistema operativo presente sul vostro smartphone. Soffermiamoci quindi in modo particolare sul funzionamento del software vero e proprio.

Come trasferire le chat di WhatsApp da Android ad iPhone con Google Drive

Quella che ora andremo a descrivere è senza dubbio la procedura più semplice ed immediata per copiare il backup di WhatsApp da Google Drive ad iCloud e viceversa. Innanzitutto, come già precisato, dovrai scaricare il software Tenorshare iCareFone Transfer. Di seguito ti indicheremo i link su cui cliccare a seconda che tu stia utilizzando Windows o MacOS:

Dopo aver scaricato ed installato il programma, avvialo tenendo collegati lo smartphone Android e l'iPhone tramite l'apposito cavo e clicca sul pulsante “Trasferire” per iniziare l'operazione:

Verrà in questo modo eseguito il backup sul dispositivo di origine, in maniera tale che poi tutto possa essere spostato anche su iPhone:

Arrivati a questo punto sarà necessario verificare il tuo account di WhatsApp indicando il numero di telefono e selezionando il tuo Paese d'appartenenza, così da convalidare l'operazione di backup:

Tranquillo, siamo quasi alla fine. Tenorshare iCareFone Transfer chiederà l'accesso al telefono di destinazione e inizierà il salvataggio del backup. In un batter d'occhio verrà poi effettuato il ripristino dei dati e delle chat di WhatsApp sul tuo iPhone:

Come vedi, anche l'operazione apparentemente più complicata può essere svolta con estrema rapidità avendo a disposizione il giusto supporto. Con Tenorshare iCareFone Transfer, ripristinare il backup di WhatsApp sul tuo iPhone sarà un gioco da ragazzi: per maggiori informazioni, visita la pagina ufficiale dedicata a “Come trasferire il backup di WhatsApp da Google Drive a iCloud”.