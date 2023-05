WhatsApp: come salvare le chat sul PC

In un momento storico in cui comunicare con gli altri è sempre più immediato, WhatsApp è riuscita ad imporsi come l’applicazione di messaggistica istantanea di riferimento. Lanciata nel 2009, assieme a rivali come Telegram la piattaforma di casa Meta viene utilizzata quotidianamente da diversi milioni di utenti per scambiare messaggi di testo, immagini, video, audio, documenti e le informazioni sulla posizione

Potrebbe quindi accadere di voler conservare tutti i messaggi inviati e ricevuti nel tempo, custodendoli sul proprio computer. Fortunatamente l’operazione è piuttosto semplice, con procedure specifiche che consentono di salvare le chat WhatsApp su PC, così da poterle visualizzare e recuperare in qualsiasi momento. Scopriamo subito come fare in questa guida, dedicata sia ai device Android che iPhone.

Salvare le chat WhatsApp su PC, come già detto, è possibile tramite alcune operazioni piuttosto semplici, che possono essere eseguite da tutti gli utenti che utilizzano il software. Vediamo prima di tutto come procedere se utilizziamo uno smartphone con sistema operativo Android, andando ad esportare singolarmente ogni conversazione o effettuando direttamente un backup completo dei file .

Esportare le chat

Prima di tutto, per salvare le chat WhatsApp su PC da Android, è lo stesso WhatsApp a permette di esportarle velocemente. La procedura, però, si limita ad una sola conversazione alla volta e non consente quindi di salvarle tutte contemporaneamente sul nostro computer.

Per farlo, la prima cosa è naturalmente avviare WhatsApp e cliccare sui tre puntini posizionati sulla parte alta dello schermo per selezionare le Impostazioni. Ora, dal menu a discesa dobbiamo scegliere la voce Chat e nella schermata immediatamente successiva andare a premere su Cronologia Chat. Selezioniamo Esporta chat e clicchiamo su una specifica conversazione: possiamo scegliere Includi i media se vogliamo includere anche i contenuti multimediali, o Senza media se vogliamo salvare solo i messaggi di testo.

A questo punto possiamo procedere con il salvataggio del file, creato in pochi istanti direttamente da WhatsApp. Le opzioni sono svariate: possiamo ad esempio salvare il file che ci interessa all’interno di un cloud storage (come Google Drive, iCloud o Dropbox), per poi scaricarlo sul computer; in alternativa, possiamo inviare il file via mail a noi stessi, inserendo nel campo del destinatario il nostro indirizzo di posta; ancora, è possibile scegliere un’altra applicazione, come la già citata Telegram, per archiviare i messaggi salvati, da recuperare effettuando il login sul sito

Eseguire un backup da Android

Il secondo metodo valido per salvare le chat WhatsApp sul nostro PC prevede di eseguire un backup in locale di tutte le conversazioni, sempre tramite smartphone Android, che nel caso potranno essere successivamente ripristinate.

Come prima, premiamo l’icona con i tre puntini in alto e scorriamo fino a selezionare le Impostazioni di WhatsApp. Scegliamo Chat e la voce Backup delle chat, per poi fare tap su Esegui backup. Una volta conclusa l’operazione, possiamo trovare il file all’interno della cartella WhatsApp > Database, da aprire utilizzando Gestione file.

L’intero backup delle conversazioni ottenuto può essere salvato su PC collegando il telefono con un cavetto USB oppure andandolo ad archiviare con Google Drive. Se invece vogliamo ripristinare la chat salvate, sempre con lo smartphone collegato al computer tramite cavo, installiamo l’app di WhatsApp e verifichiamo il numero di telefono; successivamente, copiamo il file di backup in memoria locale o sdcard, poi selezioniamo WhatsApp > Database, e quando richiesto facciamo clic su Ripristina.