WhatsApp: il trucco per scoprire chi finge di non leggere i messaggi

Fingere di non aver letto uno o più messaggi di Whatsapp è certamente la tattica più inflazionata per “fuggire dalle proprie responsabilità” o, più semplicemente, per evitare di interagire con persone che a volte si rivelano fin troppo assillanti. Fate molta attenzione però: l'efficacia di una simile “via d'uscita” dai confronti scomodi potrebbe essere facilmente compromessa pur avendo preventivamente disattivato la doppia spunta blu.

Come stanare i furbetti che fingono di non leggere le chat di WhatsApp

In molti credono che la mancanza della verifica di lettura rappresenti un porto sicuro nel quale rifugiarsi per sottrarsi a sgradite conversazioni. Questo può essere vero tenendo in considerazione soltanto i messaggi scritti: la storia cambia del tutto facendo riferimento anche ai messaggi vocali.

Questi ultimi, infatti, mostrano la doppia spunta blu anche nel caso in cui questa opzione fosse disabilitata. Per cui, nel caso ci fosse la conferma di lettura dopo aver inviato un messaggio vocale sarebbe plausibile ritenere che anche i precedenti messaggi scritti siano stati visualizzati dal destinatario.

Come detto, questa piccola ma fondamentale differenza tra messaggi scritti e messaggi vocali non è ben nota alla totalità degli utenti di WhatsApp e quindi, prima che un futuro aggiornamento ci metta una pezza, l'operazione appena descritta potrebbe rivelarsi davvero molto utile per capire chi stia fingendo di non leggere i messaggi ricevuti.