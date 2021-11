WhatsApp: ci sono già i primi "timidissimi" avvistamenti di Meta

Ormai tutti siete al corrente della svolta che ha interessato Facebook: Mark Zuckerberg ha recentemente annunciato un cambio di nome per sua società, divenuta Meta, i cui effetti iniziano gradualmente a coinvolgere anche l'applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp.

Meta si affaccia con discrezione su WhatsApp

2 anni fa gli sviluppatori hanno inserito la dicitura “WhatsApp from Facebook” (rintracciabile nella zona in basso della splash screen) sulla Beta 2.19.331 per Android, il tutto per comunicare agli utenti che il noto servizio di chat fosse ormai “sotto il controllo” di Facebook.

Ora, le stesse modifiche interessano la versione Beta 2.21.22.21 per Android e 2.21.220.14 per iOS, dove compare “from Meta” nella schermata d'avvio:

La notizia non sorprende particolarmente: Will Cathcart aveva già confermato su Twitter la modifica a cui avremmo assistito.

Non è tutto: l'ultima Beta, oltre a risolvere alcune note problematiche relative alle reaction ai messaggi, ha anche rimosso la scritta “WhatsApp from Facebook” nella sezione delle Impostazioni, sia per il client Android e sia per iOS.