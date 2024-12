WhatsApp, c'è un nuovo pulsante per i messaggi vocali: a cosa serve?

L’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android, in versione 2.24.26.6, introduce una nuova funzionalità progettata per semplificare e velocizzare la risposta ai messaggi vocali.

Disponibile inizialmente per un gruppo limitato di beta tester, questa novità aggiunge un pulsante dedicato di fianco alle note vocali, che consente agli utenti di registrare ed inviare rapidamente una risposta audio.

WhatsApp: risposte immediate per i messaggi vocali

Grazie allo screenshot pubblicato da WABetaInfo possiamo osservare l’interfaccia aggiornata di WhatsApp Beta per Android. Il pulsante diventa visibile solo quando si inizia ad ascoltare un messaggio vocale, eliminando la necessità di navigare tra le diverse opzioni e di effettuare passaggi aggiuntivi per rispondere.

Prima di questo aggiornamento, gli utenti di WhatsApp dovevano selezionare manualmente il messaggio vocale e scegliere l’opzione “Rispondi” per registrare una risposta. Con questa nuova funzionalità, invece, tutti i passaggi vengono automatizzati. Basta un semplice tocco sul nuovo pulsante per avviare la registrazione, collegando direttamente la risposta al messaggio originale. Questo non solo accelera il processo ma rende le interazioni più intuitive, mantenendo il ritmo della conversazione.

Questo strumento è particolarmente utile per coloro che utilizzano frequentemente i messaggi vocali su WhatsApp. Inoltre, la nuova funzione migliora l’organizzazione della chat, garantendo che ogni risposta vocale sia associata al messaggio pertinente, evitando ogni possibile confusione. Per adesso, questo strumento è utilizzabile solo da un ristretto numero di beta tester, ma l’azienda ha confermato che verrà esteso progressivamente ad un pubblico più ampio durante le prossime settimane.

Un piccolo accorgimento tecnico che, sommato a tutti gli altri miglioramenti introdotti da WhatsApp nel corso degli ultimi mesi, contribuisce a rendere l’esperienza d’uso del servizio ancora più immediata e semplice.