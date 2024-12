WhatsApp: da adesso niente più scuse per ignorare i messaggi non letti

WhatsApp sta introducendo una novità interessante con la versione beta 2.24.25.29 per Android: parliamo dei promemoria relativi ai messaggi di chat non letti.

In precedenza, tali notifiche si limitavano a segnalare aggiornamenti di stato pubblicati da contatti specifici, scelti automaticamente da WhatsApp. Ora, con questa nuova implementazione, i promemoria diventano ancora più utili e completi.

Nuovi cambiamenti per le notifiche di WhatsApp

Lo screenshot pubblicato da WABetaInfo, come sempre, ci aiuta a chiarire meglio in che modo siano state organizzate le nuove funzionalità di WhatsApp:

Con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp per Android sul circuito beta, l’algoritmo agisce per identificare i contatti con cui l’utente interagisce più frequentemente, in maniera tale da decidere quali messaggi meritino maggiore attenzione con le relative notifiche di promemoria. Tale algoritmo, tuttavia, opera esclusivamente dopo aver installato l’ultima versione di WhatsApp dal Google Play Store, in quanto i dati circa le interazioni non vengono inclusi nei backup e né memorizzati sui server. Di conseguenza, una reinstallazione dell’app comporta il ricalcolo delle priorità.

Una volta attiva, la nuova funzione di WhatsApp farà quindi in modo che gli utenti non perdano di vista i messaggi importanti, soprattutto quelli provenienti da contatti abituali. Immaginiamo, ad esempio, una situazione in cui un utente è impegnato a rispondere ad altre conversazioni: il promemoria interverrà per segnalare un messaggio non ancora visualizzato. Tuttavia, WhatsApp ha adottato un approccio equilibrato, limitando il numero di promemoria per evitare un inutile bombardamento di notifiche superflue.

Al momento, questa funzione è accessibile per un ristretto gruppo di beta tester, ma il rollout verrà gradualmente ampliato da WhatsApp nelle prossime settimane, così da raggiungere un maggior numero di utenti.