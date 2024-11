WhatsApp: arriva la trascrizione dei messaggi vocali in italiano

WhatsApp ha finalmente deciso di rendere disponibile una nuova funzionalità molto utile: la trascrizione dei messaggi vocali. Disponibile gratuitamente su iMessage, per tutti gli utenti Apple, e a pagamento su Telegram, questa chicca arriva anche in Italia su quest’app. Una notizia decisamente interessante.

Infatti, nonostante la maggior parte di noi adora i messaggi vocali, esistono momenti in cui non ci è possibile ascoltare l’audio messaggio che un nostro contatto ci ha appena inviato. Forse siamo a passeggio, in un posto rumoroso o al lavoro. Cosa succederà quindi a partire da questo nuovo aggiornamento?

“È per momenti come questi che siamo felici di presentarti le trascrizioni dei messaggi vocali“, si legge sul blog ufficiale di WhatsApp. “I messaggi vocali possono essere trascritti in testo per consentirti di seguire sempre le tue conversazioni, qualunque cosa tu stia facendo“.

WhatsApp: come attivare la trascrizione dei messaggi vocali

WhatsApp ha introdotto la trascrizione dei messaggi vocali anche per gli utenti in Italia. Una buona notizia per quando è impossibile ascoltare un audio messaggio. Vediamo ora come attivare questa nuova funzionalità, se già disponibile per la versione installata sul tuo smartphone:

aggiorna l’app alla nuova versione disponibile sullo store, App Store su iPhone e Play Store su Android; apri l’app e seleziona “Impostazioni“; una volta all’interno delle impostazioni cerca e seleziona “Chat“; nella sezione “Chat” scegli “Trascrizioni dei messaggi vocali“; qui attiva o disattiva le trascrizioni e seleziona la lingua di testo.

Per avviare una trascrizione dei messaggi vocali su WhatsApp tieni premuto il messaggio e tocca “Trascrivi“. In un attimo otterrai la perfetta trascrizione di quello che il tuo contatto ha registrato vocalmente.

In merito a sicurezza e privacy WhatsApp spiega: “Le trascrizioni dei messaggi vocali vengono generate sul dispositivo e i tuoi messaggi vocali personali rimangono protetti dalla crittografia end-to-end. Nessuno, neanche WhatsApp, può ascoltare i tuoi messaggi vocali o vedere il contenuto delle trascrizioni“.

