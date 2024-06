WhatsApp cambia il trasferimento delle chat: basterà un codice QR

Trasferire le chat di WhatsApp sarà ancora più semplice. La nota app di messaggistica istantanea sta per cambiare il modo in cui gestirà la cronologia delle chat e il loro trasferimento, che non avverrà più tramite Google Drive ma con un semplice QR Code.

Vantaggi e dubbi del nuovo codice QR

Ad anticipare la nuova funzionalità è il portale WABetaInfo: nella versione 2.24.9.19 di WhatsApp è in fase di implementazione un nuovo metodo di trasferimento delle chat che utilizzerà un codice QR per inviare i dati da un dispositivo all’altro, eliminando di fatto la necessità di utilizzare il backup di Google Drive.

In poche parole, al momento del cambio dispositivo, WhatsApp visualizzerà un QR Code sul vecchio telefono, contenente tutti i dati dell’utente. Il codice, una volta scansionato dal nuovo device, permetterà di trasferire l’intera cronologia delle chat e, probabilmente, anche i file multimediali come fotografie, video e documenti.

Con questa nuova modalità, il trasferimento dei dati diventerà sicuramente più intuitivo e meno macchinoso rispetto all’alternativa con Google Drive, che comunque si presume non verrà sostituita in toto dall’introduzione del QR Code: altrimenti, sarebbe impossibile trasferire chat e file in caso di smarrimento o guasto dello smartphone.

Non sono stati svelati altri dettagli al riguardo, né se il QR Code funzionerà da strumento di accesso sul nuovo telefono o se sarà necessario autenticarsi prima di avviare il trasferimento. In ogni caso, la funzionalità è per ora disponibile soltanto a una ristretta cerchia di utenti, iscritti al programma beta. Ancora non è chiaro quando verrà rilasciata ufficialmente al resto del bacino di utenza.