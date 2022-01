WhatsApp e la bufala del video hacker: "India sta facendo"

Proprio in queste ore si sta diffondendo sui social network una minaccia che appare davvero pericolosa. In pratica, su WhatsApp sta girando un video hacker contenuto in un file chiamato “India sta facendo“. Aprendolo un terribile malware hackera il dispositivo in soli 10 secondi. In realtà non c'è nulla da temere, si tratta dell'ennesima bufala in puro stile catena di Sant'Antonio. Ecco tutti i dettagli.

WhatsApp: attenzione alla bufala del video hacker “India sta facendo”

Secondo un fantomatico messaggio che si sta diffondendo su Facebook tutti gli utenti sarebbero in pericolo. In pratica, un video hacker intitolato “India sta facendo” potrebbe arrivare su WhatsApp a te e ai tuoi contatti. Al suo interno però un terribile malware prenderebbe possesso dello smartphone rubando tutti i dati compresi quelli dei tuoi contatti.

Si tratta di una vera e propria fake news. Nessun video sta circolando su WhatsApp e nemmeno un terribile malware vuole impossessarsi dei tuoi dati. Tra l'altro neppure questo avvertimento è risultato essere pericoloso. Come al solito stiamo parlando dell'ennesima catena allarmista di una bufala.

Un po' come quei messaggi che avvisano che WhatsApp sta per diventare a pagamento e inoltrandolo a un tot di contatti ti assicurerai l'app gratis per sempre. Vediamo invece il testo originale di questa bufala sul video “India sta facendo“:

Inizieranno a far circolare un video su WhatsApp che mostra come la curva Covid19 si stia appiattendo in India. Il file si chiama “India sta facendo”, non aprirlo e non vederlo, hackera il tuo telefono in 10 secondi e non può essere fermato in alcun modo. Trasmetti le informazioni a familiari e amici. Ora l’hanno detto anche ai telegiornali.

Quindi potete stare tranquilli, non esistono video diffusi tramite WhatsApp chiamati “India sta facendo” che contengono un pericoloso malware. I vostri famigliari e amici non sono in pericolo e nessun telegiornale ne ha fatto notizia. L'unica cosa da fare è evitare di diffondere queste bufale inoltrando il messaggio sui social network o tramite app di messaggistica istantanea.

Invece, sarebbe bene prestare attenzione alle vere truffe che su WhatsApp vi contattano con un numero sconosciuto.