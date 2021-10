WhatsApp Beta per iOS accoglie il backup con crittografia end-to-end

WhatsApp Beta per iOS, in versione 2.21.200.14, porta con sé una gradita integrazione che coinvolge direttamente la privacy e la sicurezza degli utenti. D'ora in avanti sarà possibile effettuare il backup delle conversazioni, e dei relativi contenuti multimediali, sfruttando la crittografia end-to-end.

Le ultime novità di WhatsApp Beta per iOS

Come sempre, a fornire preziose anticipazioni riguardanti la celebre app di messaggistica istantanea ci ha pensato il sito Wabetainfo, grazie al quale abbiamo la possibilità di condividere lo screenshot che vi mostriamo di seguito:

Il procedimento da seguire per effettuare il backup con crittografia end-to-end risulta piuttosto semplice ed immediato. Nel caso in cui la versione di WhatsApp Beta presente sul vostro iPhone dovesse già includere questa funzionalità, allora non dovreste fare altro che recarvi in Impostazioni, successivamente scegliere Chat, cliccare su Backup delle chat ed infine selezionare Backup con crittografia end-to-end.

Ricordiamo inoltre che per salvare il backup su iCloud si renderà necessario l'utilizzo di una password, utile per l'eventuale e successivo recupero. L'aggiornamento è attualmente in fase di rollout, ancora non sappiamo però quando la possibilità di effettuare il backup crittografato raggiungerà anche WhatsApp Beta per Android, supponiamo però che questo possa avvenire già entro la prossima settimana.