WhatsApp: in arrivo un utilissimo player dedicato ai messaggi vocali

Dopo avervi parlato dei messaggi effimeri, torniamo a soffermarci su una nuova funzionalità di WhatsApp Beta per iOS che, nella fattispecie, ha come obiettivo quello di migliorare l'esperienza dell'utente per quanto riguarda soprattutto l'ascolto dei messaggi vocali.

WhatsApp Beta per iOS ci rigala un'inaspettata quanto gradita sorpresa per i messaggi vocali

Il team di sviluppo sta lavorando assiduamente per rendere l'applicazione sempre più intuitiva e pratica da utilizzare. Ci si è soffermati ancora una volta sui messaggi vocali che, grazie a questa ulteriore implementazione, potranno essere ascoltati senza i particolari limiti a cui fino a questo momento siamo stati costretti a sottostare.

Nel concreto, stiamo parlando un player dedicato proprio alla fruizione di questo specifico contenuto, la cui utilità si estende a livello globale. Ciò significa che i messaggi vocali potranno essere ascoltati anche dopo essere usciti dalla chat in questione, visitando qualunque sezione di WhatsApp. Sarà chiaramente possibile stoppare, mettere in pausa e velocizzare l'audio. Lo screenshot riportato di seguito fornisce un primo impatto visivo di questa nuova funzionalità:

Si potrà quindi continuare a chattare senza pensieri e, soprattutto, senza essere costretti a rimanere nella conversazione all'interno di cui il messaggio vocale sia stato ricevuto. Ancora non sappiamo con certezza quando il player per i messaggi vocali verrà implementato sul client ufficiale per iOS. Chiaramente, la medesima feature dovrebbe presto raggiungere anche WhatsApp Beta per Android.