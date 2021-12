WhatsApp Desktop beta: arriva una novità per gli sticker

La versione 2.2147.9 del client beta di WhatApp Desktop introduce lo store degli sticker. La funzionalità, che evidentemente si accoda a quella dell'altro giorno che permette di creare gli sticker in autonomia, è attualmente in fase di rilascio per tutti gli utenti che utilizzano il client beta di WhatsApp per il desktop e anche sul web.

Su WhatsApp Desktop beta arriva lo store degli Sticker

Dalle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che l'implementazione dello store degli sticker è già a buon punto. Come si può osservare dall'immagine sottostante, la funzionalità è facilmente accessibile direttamente in chat tramite un semplice click sul tasto “+” presente nella porzione destra del box del testo.

Una volta cliccato sul tasto, un nuovo pannello laterale permette agli utenti di selezionare uno tra gli sticker presenti nella lista per inviarlo rapidamente in chat. A differenza di quanto avviene sui propri smartphone, l'implementazione dello store degli adesivi nel client beta di WhatsApp Desktop non consente di scaricare il pacchetto completo.

Lo store degli sticker è disponibile fin da oggi per tutti gli utenti che utilizzano il client beta di WhatsApp Desktop; per chi non l'avesse ancora ricevuto non c'è da preoccuparsi: la funzionalità verrà piano piano estesa a un numero sempre maggiori di utenti nel corso delle prossime settimane.