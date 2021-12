WhatsApp Beta: in arrivo i superpoteri per gli amministratori

La nuova build di WhatsApp Beta introduce una novità per i messaggi eliminati dagli amministratori, di fatto dando maggiori poteri a chi si ritrova a gestire dei gruppi sull'applicazione di messaggistica istantanea in forze a Meta.

Infatti, all'interno della versione 2.22.1.1 attualmente in fase di rilascio sullo store di Google, abbiamo l'opportunità di conoscere meglio la funzione che riguarda la cancellazione dei messaggi in chat da parte degli amministratori.

Gli amministratori potranno cancellare i messaggi di chiunque su WhatsApp Beta

Ben presto chi amministra un gruppo di WhatsApp avrà l'opportunità di cancellare i messaggi pubblicati da qualunque utente all'interno del gruppo stesso, com'è possibile notare dall'immagine sottostante, con tanto di messaggio di avviso che recita “This was removed by an admin” – “Questo messaggio è stato rimosso da un amministratore”, in italiano.

In queste settimane il team di sviluppo di WhatsApp sta lavorando a un gran numero di funzionalità, a partire dalla importante e attesa gestione degli account sconosciuti. Ben presto, infatti, gli utenti WhatsApp potranno rafforzare le opzioni della privacy impedendo agli account sconosciuti di conoscere gli orari di ultimi accesso all'applicazione e non solo.

Se utilizzate WhatsApp Beta la nuova build è disponibile fin da subito come aggiornamento sul Play Store di Google; vi ricordiamo che la novità descritta all'interno della news è sì presente a livello di codice, ma non è ancora stata attivata per tutti.