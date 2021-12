WhatsApp: è in arrivo una importante novità sulla privacy

Dopo l’arrivo di una piccola ma interessante novità circa la condivisione multimediale su WhatsApp Beta, in queste ore il team di sviluppo dell’applicazione in forze a Meta sta lavorando a una nuova funzionalità che andrà a migliorare la privacy del proprio stato online su WhatsApp. Dalle ultime novità in merito alla versione iOS e Android attualmente in fase di sviluppo, infatti, apprendiamo che ben presto gli utenti sconosciuti (ovvero quelli non presenti nella propria lista dei contatti) non potranno più conoscere il vostro stato online.

WhatsApp migliora la privacy nascondendo lo stato online per gli account sconosciuti

La conferma che il team sia effettivamente impegnato a sviluppare questa feature arriva a seguito di alcune segnalazioni da parte di diversi utenti WhatsApp: nello specifico, scopriamo che diverse persone non erano più in grado di visualizzare lo stato di ultimo accesso di alcuni utenti e di diversi account WhatsApp Business.

“Per migliorare la privacy e la sicurezza dei nostri utenti, stiamo rendendo più difficile per le persone che non conosci o con cui non hai mai accettato di scoprire a quanto risale la tua ultima presenza online su WhatsApp”, dichiara il servizio di assistenza di WhatsApp. Il motivo alla base di questo importante cambiamento è anche in risposta alle diverse applicazioni, disponibili sia sull’App Store che sul Play Store, che permettono di registrare alcune informazioni come lo stato e l’ultimo accesso all’applicazione di messaggistica istantanea.

Ad oggi non è ancora chiaro quando questa feature verrà implementata sull’applicazione, ma vi consigliamo di tenere sempre aggiornata l’app tramite lo store digitale di Apple o Google.