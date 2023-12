WhatsApp: arriva una nuova funzionalità per condividere musica

Gli sviluppatori di WhatsApp lavorano senza sosta anche in vista del Natale e, proprio grazie ad uno dei più recenti update, sono emersi segnali importanti circa la futura disponibilità di una nuova ed interessante funzione.

Siamo nell’ambito delle videochiamate e, come ben sapete, gli utenti che vi partecipano possono decidere di condividere lo schermo del loro dispositivo, magari per mostrare una pagina web in particolare. WhatsApp vuole ora estendere questo “potere” anche alla musica, e più in generale ai file audio.

Importanti novità per le videochiamate su WhatsApp

A comunicare la notizia prima di tutti è il team di WABetaInfo, sempre attentissimo quando si parla di aggiornamenti WhatsApp e che, in un recente post, ha pubblicato lo screenshot che di seguito andiamo a mostrarvi:

Passando sotto la lente d’ingrandimento WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.26.18, già disponibile sul Google Play Store, si è dunque scoperto che tra non molto i partecipanti ad una videochiamata avranno la possibilità di ascoltare insieme una traccia audio eseguita da chi ha condiviso il proprio schermo.

Va sottolineato che tale opzione riguarderà non solo eventuali mp3 ma anche l’eventuale flusso audio proveniente dalla riproduzione di un video, come una clip musicale su Youtube. In linea generale, qualunque tipo di audio ascoltato sul device in fase di condivisione schermo potrà essere accessibile anche per tutti gli altri durante la videochiamata su WhatsApp.

Va precisato che tale funzionalità non sarà applicabile alle chiamate vocali o alle videochiamate prive di condivisione schermo. Appena saranno disponibili informazioni più dettagliate circa le tempistiche necessarie per l’effettiva integrazione di questa novità su WhatsApp, non mancheremo di mettervi al corrente.