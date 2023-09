Weekend ESPLOSIVO su Amazon: Samsung Galaxy A04s CROLLA del 38%

Se ti dicessi che Samsung Galaxy A04s è in offerta su Amazon con il 38% di sconto, ci crederesti? In realtà è proprio così: se fai in fretta e acquisti subito il device di Samsung, quest’oggi può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 112€ con tanto di consegna rapida e gratuita (solo per i clienti Amazon Prime).

Leggerissimo, sottile e con un design giovanile, il terminale Android di Samsung è realizzato appositamente per soddsfare le tue personali esigenze quotidiane senza scorciatoie o passi falsi.

Prezzo shock di Amazon per Samsung Galaxy A04s: oggi lo paghi pochissimo

Samsung Galaxy A04s è perfetto per navigare in rete, chattare sui social con i tuoi amici, guardare video ad alta risoluzione, ascoltare la musica e non solo. Frontalmente trova posto un buon pannello Infinity-V da 6.5 pollici ad alta risoluzione con una fotocamera per selfie di qualità, mentre sotto il cofano una mega batteria da 5000 mAh si affianca a un processore octa core di buon livello.

Come se non bastasse, nonostante il prezzo molto economico, lo smartphone del colosso sudcoreano monta un comparto fotografico principale con tre sensori di cui il principale da ben 50MP per scatti e video di buona qualità.

Inutile girarci intorno: il prezzo regalo di Samsung Galaxy A04s su Amazon rappresenta la migliore occasione del weekend per acquistare un buon budget phone senza spendere una cifra fuori scala; mettilo subito nel carrello per riceverlo a casa in 24 ore e senza costi di spedizione con i servizi Prime.

