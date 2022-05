watchOS 9: gli utenti vogliono dei nuovi quadranti

Secondo quanto si legge, Apple svelerà watchOS 9 durante il WWDC 2022 di giugno. Stanto a quanto si ipotizza, potrebbero arrivare dei nuovi quadranti per l’Apple Watch, ma anche delle personalizzazioni innovative per quelli “storici”.

Oramai ci siamo: manca poco più di un mese all’evento della mela dedicato allo sviluppo del software; all’interno di questo show vedremo iOS 16, macOS 13 e anche watchOS 9, Sono in molti a sperare l’arrivo di quadranti rivoluzionari (per tutti i device) ma anche di un restyling per quelli vecchi.

Cosa aspettarci da watchOS 9?

Molto interessante è l’analisi che ha fatto il portale di 9to5Mac; uno degli editor ha infatti spiegato come lui, utente Apple da diversi anni, ha amato e apprezzato l’infinita possibilità avuta con i quadranti dei suoi wearable. Riportiamo di seguito le sue parole:

Nel corso degli anni, Apple Watch si è evoluto in molti modi. È diventato più veloce ed è stato anche leggermente ridisegnato con schermi più grandi. Sebbene Apple abbia introdotto alcuni nuovi quadranti per sfruttare il nuovo hardware, i vecchi quadranti sono ancora lì e, sfortunatamente, sembrano esattamente come erano quando sono stati introdotti. Il quadrante di Siri, introdotto nel 2017 con watchOS 4, era uno dei miei preferiti. Decide automaticamente cosa mostrarti, come meteo, azioni, domotiche, allarmi, promemoria e altro in base a come usi il tuo iPhone e Apple Watch. È super conveniente per uno smartwatch. Tuttavia, questo quadrante è stato quasi abbandonato da Apple. Non è mai stato aggiornato per includere più complicazioni, supporto per più app o persino per mostrare più informazioni su schermi più grandi. È lo stesso quadrante creato pensando ad Apple Series 3 ma ora ampliato per lo schermo gigante di Apple Watch Series 7. E proprio come questo, ci sono altri quadranti che sono ancora disponibili in watchOS nella stessa situazione. Sembrano semplicemente obsoleti sull’hardware di oggi. Non sarebbe fantastico se questi quadranti venissero aggiornati con un look più moderno?

Onestamente, lo dirò senza troppi giri di parole: anche io utilizzo un Apple Watch sin dal debutto nel 2015. Ho sempre apprezzato il gadget della mela ma ho riscontrato sempre un forte limite. I quadranti sono tanti, molto personalizzabili, ma dopo un po’ mi stancano tutti. Ci sono alcuni che trovo davvero belli e concreti, ma poco “2.0”, poco versatili a causa di una limitazione nel design. Ora leggiamo che potrebbero arrivare delle soluzioni tutte nuove: ma saranno retro-compatibili? Questo me lo domando, anche se ipotizzo la risposta, purtroppo.

In più, non so cosa aspettarmi dal nuovo sw della mela: mi piacerebbe vedere un watchOS più concreto, rinnovato, con qualche funzionalità che non so e che sia in grado di farmi fare “wow”, cosa che non faccio da tempo con un wearable di Apple. Ho un Watch SE e apprezzo tutto, anche se sarei molto tentato da un modello SE (2022) con ECG.

Ad ogni modo, se cercate un buon Apple Watch economico, vi suggeriamo il modello di terza generazione che si trova su Amazon a 199,00€.