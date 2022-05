Apple Watch SE (2022): svelati nuovi interessanti dettagli

Secondo quanto si apprende, sembra che Apple Watch SE 2022 disporrà di tante funzionalità innovative come schermo con AOD (Always On Display), un chipset migliorato e molto altro ancora, ma andiamo con ordine.

Apple Watch SE (2022): tutto quello che c’è da sapere

Partiamo dal principio: il nuovo SE (2022) potrebbe arrivare sul mercato entro la fine dell’anno corrente, presumibilmente insieme al lancio della gamma iPhone 14. Oggi, grazie ad un nuovo rapporto di iDropNews, scopriamo quali potrebbero essere le funzionalità chiave del nuovo smartwatch orientato al budget dell’OEM di Cupertino.

L’estetica del prodotto sarà forse, l’unica nota stonata: il dispositivo dovrebbe essere identico all’iterazione del 2020 e non presentare quindi, la soluzione vista con i modelli Series 7. Qualcuno ipotizza che possano esserci delle differenze che però non saranno particolarmente evidenti. Inoltre, arriverà nelle solite due versioni: 41 e 44 mm con cassa in alluminio riciclato.

Certo, abbiamo detto che il design potrebbe essere identico a quello attuale ma, come spesso accade in casa Apple, le vere differenze si celeranno sotto la scocca e sul versante delle funzionalità. Pensiamo infatti al pannello AMOLED con tecnologia AOD (Always On Display), identica a quella che abbiamo sul Series 5, 6 e 7. Non di meno, dovrebbe avere il sensore per la misurazione dell’elettrocardiogramma (ECG). Non pensiamo che disporrà di un sensore per il controllo del livello di ossigenazione nel sangue.

Ci sarà un chipset Apple S7, più veloce dell’S5 visto in passato sull’iterazione del 2020. Pare che ci sia un nuovo speaker. La batteria dovrebbe essere identica. Pare poi, che sarà leggermente più costoso del modello attuale. Ad ogni modo, ad oggi non ci sono ritardi nella produzione quindi è lecito ipotizzare un debutto autunnale, come da tradizione.

