watchOS 9: una nuova modalità per il risparmio energetico

Da quanto si apprende, sembra che la nuova modalità a basso consumo estesa verrà inserita all'interno di watchOS 9; si dice che funzionerà con diverse applicazioni e funzionalità.

Di fatto, watchOS 9 presenterà una nuova funzionalità pensata per il risparmio energetico; questa permetterà quindi alle persone che hanno Apple Watch di utilizzare le features del gadget senza però consumare una quantità enorme di energia. A dirlo è il noto giornalista Mark Gurman di Bloomberg.

watchOS 9: cosa aspettarci?

Non di meno, ad oggi, i wearable della mela dispongono della funzionalità “Riserva di carica“, che serve per limitare le potenzialità dei gadget al fine di preservare l'autonomia. Purtroppo però, in questo modo, le persone possono vedere solo l'orario a bordo degli Apple Watch. Riportiamo di seguito le parole di Gurman:

Per watchOS 9, Apple sta anche pianificando una nuova modalità a basso consumo progettata per consentire al suo smartwatch di eseguire alcune app e funzionalità senza utilizzare la stessa durata della batteria. Attualmente, gli Apple Watch in modalità a basso consumo, nota sul dispositivo come Riserva di carica, possono accedere solo all'ora. La società prevede inoltre di aggiornare molti dei suoi quadranti integrati attualmente in dotazione con il dispositivo.

Appare evidente che la nuova funzionalità che arriva in watchOS 9 fa parte degli sforzi di Apple al fine di migliorare l'autonomia generale del gadget, che in alcuni casi non soddisfa il giudizio degli utenti. Pensiamo ai modelli Series 6 che hanno una batteria non proprio performante o alle vecchi iterazioni ancora in commercio.

Fra le altre cose, watchOS 9 avrà una funzione di rilevamento della fibrillazione atriale che servirà per fornire un tracking sanitario ancora più avanzarto. Fra le altre cose, ricordiamo che questo sistema operativo, unitamente ad iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 verrà presentato nel corso dell'evento WWDC del 6 giugno. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo tech… e non solo.