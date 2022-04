Apple rilascia watchOS 8.6: ecco cosa cambia

Sappiamo che poche settimane fa, Apple ha rilasciato watchOS 8.5 per tutti gli smartwatch della mela. Adesso però, arriva già la versione 8.6 Beta 1 per sviluppatori registrati. Facciamo il punto su tutto quello che sappiamo su questo update che, secondo quanto si apprende, potrebbe essere l'ultimo in arrivo prima di watchOS 9 previsto per il debutto autunnale.

La data di presentazione delle nuove proposte software del colosso di Cupertino è il prossimo 6 giugno, durante la WWDC 2022. Fra le altre cose, segnaliamo invece che la build di watchOS 8.6 Beta 1 di oggi è 19T5547f.

Apple: le novità di watchOS 8.6

Ammettiamolo: se da un lato abbiamo visto macOS, iPadOS e iOS 15.4 pieni di novità (supporto per sblocco del telefono con Face ID e mascherina, Green Pass sul Wallet, Universal Control e via dicendo), le features arrivate con watchOS 8.5 sono state molto poche. Fra tutte, segnaliamo la risoluzione del problema del caricamento con i charger di terze parti che non sfruttavano le potenzialità complete del nuovo Watch Series 7.

Ad ogni modo, le iterazioni di Apple per wearable non sono mai così innovative. Citiamo il log delle modifiche dell'ultima release:

nuove emoji;

una voce Siri americana non binaria;

Possibilità di autorizzare acquisti e abbonamenti su Apple TV direttamente dall'orologio;

Schede vaccinazione contro il CoVid-19 in Apple Wallet all'interno dell'Unione Europea;

Aggiornamenti alle notifiche su un eventuale ritmo irregolare. Questo serve per migliorare l'identificazione della fibrillazione atriale.

Ci sono dei nuovi suggerimenti audio in Fitness+ che mirano a fornire un commento preciso sui movimenti che vengono mostrati durante gli allenamenti.

Fra le altre cose, oltre a watchOS 8.6, l'OEM di Cupertino sta rilasciando (per sviluppatori) anche iOS 15.5, iPadOS 15.5, macOS 12.4 e tvOS 15.5.

Se notate cambiamenti, fatecelo sapere.