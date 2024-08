Vuoi giocare come un PRO? Fallo col mouse Glorious Gaming Model O- (-28%)

Non puoi avere un setup da vero PRO se non porti a casa un mouse di ottima qualità, ovviamente a un prezzo conveniente. Per questo, ti proponiamo il mouse Glorious Gaming Model O- Wireless, il compagno perfetto per i gamer più esigenti. Per pochissimo, è disponibile con uno sconto del 28%, a soli 64,99€ invece di 89,99€. Il mouse in questione è stato progettato per garantire una latenza wireless incredibilmente bassa, con una connessione a 2,4 GHz! Questo significa che avrai sempre una connessione stabile e potente, ideale per prestazioni senza interruzioni. Un dispositivo davvero incredibile a un prezzo che difficilmente ti ricapiterà nei prossimi mesi!

Leggero, preciso e personalizzabile: mouse Glorious Gaming Model O-

La durata della batteria del Model O è senza pari nella sua categoria, garantendoti fino a 71 ore di gioco in modalità wireless con l’illuminazione RGB disattivata. Inoltre, puoi continuare a giocare mentre il mouse è in carica, grazie al cavo di ricarica paracord USB-C Ascended ultraflessibile. Non da meno, essendo rogettato per il gioco competitivo, il Model O- offre una precisione millimetrica con una velocità di tracciamento di 400 IPS, 19.000 DPI massimi e una frequenza di polling fino a 1.000 Hz. Da menzionare anche l’ottimo sensore BAMF proprietario che ti garantisce prestazioni impareggiabili, con un consumo ridotto di energia, prolungando così le tue partite.

Il design a nido d’ape del Model O- non solo contribuisce a rendere il mouse estremamente leggero, ma anche incredibilmente durevole. Gli switch Omron all’avanguardia, che garantiscono fino a 20 milioni di clic, e la qualità costruttiva di alto livello fanno di questo mouse un prodotto destinato a durare nel tempo. Con il Glorious Gaming Model O- vai sui sicuro e ha un prezzo incredibile grazie allo sconto del 28%, non fartelo scappare!