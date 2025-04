Mouse wireless perfetto per il gaming: prestazioni elevate e tecnologia all'avanguardia

Se sei un appassionato di giochi FPS e stai cercando un mouse che ti offra precisione, velocità e personalizzazione, il CORSAIR M65 RGB Ultra Wireless è quello che fa per te.

Con una risoluzione di 26.000 DPI, questo mouse è in grado di garantirti movimenti ultra-precisi, anche nelle situazioni più frenetiche e che richiedono velocità. Che tu sia mirando ad un avversario a distanza o cercando di fare un movimento rapido, il M65 RGB Ultra Wireless ti offre sempre la risposta immediata che desideri.

Una delle caratteristiche che distingue questo mouse è la sua connessione wireless sub-1ms, che elimina qualsiasi tipo di lag assicurandoti un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Questo significa che ogni tuo comando, ogni movimento, viene trasmesso quasi istantaneamente al PC o alla console, dandoti un vantaggio competitivo in ogni partita.

Inoltre, grazie alla batteria che dura fino a 120 ore, potrai giocare per giorni senza preoccuparti di ricaricarlo frequentemente. Il sistema di pesi sintonizzati è un’altra caratteristica che permette di personalizzare il mouse in base alle tue preferenze.

Potrai aggiungere o rimuovere pesi per ottenere l’equilibrio perfetto, rendendo ogni movimento ancora più comodo e preciso. Non importa che tu sia un giocatore che preferisce una sensibilità ultraleggera o uno che ha bisogno di più resistenza: questo mouse si adatterà perfettamente al tuo stile di gioco.

Inoltre il supporto per iCUE ti consentirà di personalizzare ogni aspetto del mouse, dalle luci RGB alla configurazione dei pulsanti, per adattarlo al tuo setup e alle tue esigenze. E se sei un giocatore che usa diverse piattaforme, non preoccuparti: questo mouse è compatibile con PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4, e Xbox, e ti garantisce quindi il massimo della versatilità.

Con il suo design bianco elegante diventerà senza dubbio anche un elemento di stile per la tua postazione. Non lasciartelo sfuggire con il 31% di sconto e fallo arrivare subito a casa tua a 89,99 euro!