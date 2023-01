Una VPN è l'unica soluzione per viaggiare in totale sicurezza

Viaggiare è un piacere. Sia per lavoro che per vacanza è sempre un’occasione valida per allargare i propri orizzonti e la propria cultura. Tuttavia, nasconde anche dei pericoli. Infatti, chi si trova spesso fuori casa, soprattutto all’estero, deve affidarsi a reti WiFi pubbliche o a HotSpot sconosciuti. Ecco perché l’unica soluzione per proteggersi è una VPN.

Sembra banale dirlo, ma tali connessioni internet sono spesso covo di pericolosi hacker ed esperti cybercriminali. Questi le utilizzano per infiltrarsi nei dispositivi della vittima con l’obiettivo di rubare dati personali, informazioni sensibili, credenziali di accesso e dettagli bancari. Perciò anche i tuoi risparmi sono in pericolo senza una protezione adeguata.

Scopri AtlasVPN che integra una suite di difesa “all in one” grazie alla sua praticissima applicazione disponibile per tutti i sistemi operativi. Una volta attiva, sarai connesso a uno dei suoi server. In questo modo il tuo indirizzo IP verrà nascosto e sostituito con un altro ad hoc. Inoltre, la tua navigazione online passerà attraverso un tunnel crittografato.

Tutto ciò garantisce totale anonimato anche quando sei collegato a internet tramite reti WiFi pubbliche o attraverso HotSpot di strutture ricettive, bar, ristoranti, aeroporti, stazioni e tanto altro. Tra l’altro, grazie all’offerta disponibile proprio in questo momento per il piano VPN di 2 anni, ottieni l’85% di sconto e 6 mesi gratis aggiuntivi.

VPN: in viaggio diventa essenziale

La nostra sicurezza informatica sarà messa a dura prova nel 2023. Difatti, esperti in cybersecurity hanno avvisato che le minacce del Web aumenteranno a vista d’occhio durante quest’anno diventando sempre più efficaci. Perciò è indispensabile, soprattutto se viaggi molto, acquistare e tenere sempre attiva una VPN.

Se hai tanti dispositivi non ti preoccupare. AtlasVPN può essere installata su qualsiasi device e proteggerli tutti contemporaneamente. Infatti, ha una licenza illimitata che consente un utilizzo libero e senza alcuna restrizione. Potrai anche condividere il tuo abbonamento con amici, colleghi o con la tua famiglia.

Un ulteriore vantaggio è che potrai accedere a tutti i siti internet e piattaforme di streaming dall’estero come se fossi in Italia. Sostanzialmente, potrai cambiare posizione virtuale quante volte vuoi selezionando il server posizionato nella parte del mondo che desideri. Così avrai una connessione senza censure.

Inoltre, nonostante le circostanze e la qualità della connessione, navigherai sempre veloce ottenendo anche uno streaming senza buffering. Questo grazie alla larghezza di banda illimitata offerta dai suoi server. Cosa stai aspettando? Attiva il piano VPN di 2 anni. Otterrai AtlasVPN all’85% di sconto e con altri 6 mesi gratis in regalo.

