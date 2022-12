Sicurezza informatica, le 3 minacce del 2023: come difenderti

L’arrivo del 2023, anche se ricco di buoni propositi e tanta speranza, lato sicurezza informatica non migliorerà affatto. Al contrario, gli esperti di cybersicurezza prevedono che la situazione peggiorerà notevolmente a causa dell’intensificarsi di 3 pericolose minacce online.

Oltre all’intensità degli attacchi, ciò che preoccupa è anche la tecnologia impiegata per finalizzarli. Si teme che ben presto i cybercriminali sfoggeranno nuove armi ancora più specifiche e capaci di rendere la nostra navigazione online un vero e proprio campo minato.

Scopriamo quindi da cosa dovremo difenderci e come farlo in maniera efficace. Certo, non è necessario aggiungere altro peso economico ai già numerosi rincari a cui abbiamo assistito quest’anno, ma scegliere una soluzione a basso costo in grado di proteggere i nostri dispositivi e la nostra privacy è necessario.

Oggi una delle suite più apprezzate, proprio perché completa e a buon prezzo, è Bitdefender Total Security. Le sue funzionalità di sicurezza informatica avanzata integrano a un potente antivirus anche sistemi di difesa contro attacchi phishing, smishing, ransomware, truffe deepfake e crypto-truffe.

Sicurezza informatica: 3 minacce online in crescita nel 2023

La nostra sicurezza informatica, così come quella globale, è in pericolo. Sono esattamente 3 le minacce che gli esperti prevedono cresceranno e si perfezioneranno con l’arrivo del 2023. Vediamo insieme quali sono e la soluzione per proteggersi da esse.

Ransomware

Quest’anno gli attacchi ransomware hanno raggiunto picchi importantissimi. Anche se alcuni credono che il 2023 potrebbe vederne una diminuzione, ci sono tanti esperti di cybersecurity che prevedono una crescita importante.

Queste forme di attacco non scompariranno a breve. Sono molto utilizzate dai criminali informatici perché risultano molto facili da utilizzare e forniscono ottimi incassi agli attaccanti. Pertanto occorre prestare particolarmente attenzione e trovare soluzioni di difesa adatte.

Crypto-truffe e sicurezza informatica

La diffusione di massa delle criptovalute ha portato i cybercriminali a intensificare le loro energie per realizzare crypto-truffe. Il prossimo anno, visto che si prevede un mercato rialzista, soprattutto per Bitcoin, questi tipi di raggiri aumenteranno.

Occhio quindi ai propri portafogli crittografici e anche agli account collegati a exchange famosi. Meglio prevenire che curare perdite dovute non a un calo dei prezzi, ma a un attacco che ha bucato la nostra sicurezza informatica.

Deepfake

Da ultimo, ma non meno importante, i deepfake sono una delle minacce più assurde che esistano. Il 2023 sarà l’anno dei deepfake, perciò dobbiamo prestare particolarmente attenzione alzando i livelli della nostra sicurezza informatica. David Mahdi, analista di Sectigo, ha spiegato:

Nel 2023 vedremo questa tecnologia continuare a migliorare e diventare più mainstream. I malintenzionati possono facilmente creare codificatori automatici – una sorta di rete neurale avanzata – per guardare video, studiare immagini e ascoltare registrazioni di individui al fine di imitare gli attributi fisici di un individuo.

Per difenderti in modo efficace e completo da queste tre minacce online e da tutte le altre che minano la tua sicurezza informatica c’è Bitdefender Total Security. A un prezzo molto onesto avrai attivo sui tuoi dispositivi un sistema di difesa solido e sempre aggiornato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.