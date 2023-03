VPN e Trustpilot: qual è il servizio più apprezzato?

Trustpilot è una piattaforma danese fondata nel 2007, che svolge il compito di ospitare recensioni di aziende provenienti da tutto il mondo.

Per comprendere i numeri che tale sito proponga, si parla di circa 1 milione di nuove recensioni al mese, costituendo così un ottimo banco di prova quando si è indecisi se affidarsi o meno a un servizio.

Se si applica al contesto delle VPN, Trustpilot offre dunque dei dati interessanti che permettono di individuare quelli che sono i migliori provider del settore.

In questo senso, uno dei servizi che viene maggiormente premiato è, senza ombra di dubbio, PureVPN.

L’azienda in questione, anch’essa fondata nel 2007, risulta un punto di riferimento in questo ambiente. Oltre alle recensioni di Trustpilot poi, parlano chiaro anche le funzionalità e le condizioni offerte da tale VPN.

VPN e Trustpilot? I numeri parlano chiaro: ecco la scelta vincente

Attualmente su Trustpilot vi sono circa 15.000 recensioni riguardo questo provider.

l’86% di queste hanno assegnato a tale VPN un voto di 5 stelle su 5: ciò dimostra come, numeri alla mano, tale scelta sia una delle migliori possibili.

Sotto il punto di vista pratico, PureVPN propone ai suoi clienti una seria politica no-log, ideale per chi ha a cuore la propria privacy online. I server veloci e all’avanguardia sono un altro vantaggio da non sottovalutare, mentre la duttilità di tale servizio è garantita dalle svariate app per diverse piattaforme.

PureVPN, infatti, può funzionare su:

PC Windows

Mac

Linux

smartphone Android

iPhone

iPad.

Il tutto con la possibilità di utilizzare tale VPN su 10 dispositivi in contemporanea con un singolo account. Va poi tenuto conto che PureVPN è attualmente in promozione con uno sconto dell’82% rispetto al prezzo di listino.

Grazie a tale riduzione di prezzo è possibile ottenere tutta la protezione di questa VPN per soli 2,08 euro al mese.

Non solo: con l’abbonamento biennale è possibile ottenere anche 3 mesi gratis aggiuntivi di servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.