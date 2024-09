VPN per Android e iPhone: bastano 3,09 €/mese per scegliere la migliore

La migliore VPN da scegliere oggi su smartphone Android e iPhone è, senza dubbio, NordVPN. Il servizio è, da tempo, un punto di riferimento del settore delle VPN, grazie a un servizio completo e sicuro. Con l’offerta in corso, inoltre, NordVPN ora costa meno.

Scegliendo il piano biennale, con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi, è ora possibile accedere alla VPN con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di tempo per esercitare una garanzia di rimborso. Da notare, inoltre, che il servizio include 6 mesi gratis da regalare a un amico.

Per attivare la VPN basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

VPN per Android e iPhone: NordVPN è la scelta giusta

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata, utilizzabile su tutti i principali sistemi operativi. Gli utenti Android e gli utenti iPhone, quindi, hanno la possibilità di scaricare l’app del servizio dallo store del proprio dispositivo e iniziare a utilizzare la VPN (dopo aver attivato l’abbonamento).

La connessione tramite rete VPN è protetta dalla crittografia del traffico dati oltre che da una politica no log, per azzerare il tracciamento dell’attività online dell’utente. Direttamente dall’app del servizio, inoltre, è possibile selezionare il server (e quindi il Paese) di connessione in modo da spostare il proprio IP e aggirare eventuali blocchi geografici all’accesso a un sito web.

Con l’offerta in corso, NordVPN è ora disponibile al prezzo scontato di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è attivabile qui di sotto e include 6 mesi gratis da regalare a un amico. La promo prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal.