VPN per Android: con l'OFFERTA di CyberGhost bastano 2,19 euro al mese

Utilizzare una VPN per smartphone e tablet Android è molto semplice. Il Play Store, infatti, propone tantissime opzioni su cui puntare per ottenere un accesso sicuro, privato e veloce ad Internet. Le VPN gratis sono, però, limitate sia in termini di traffico dati utilizzabile che di velocità.

Per usare una VPN su Android, però, non è necessario spendere tanto. Con la nuova offerta di CyberGhost, infatti, bastano 2,19 euro al mese per attivare un servizio completo, sicuro e ad alta velocità.

L’offerta è accessibile optando per il piano biennale di CyberGhost che include anche 2 mesi gratis aggiuntivi con uno sconto complessivo dell’82%. Per accedere all’offerta è possibile consultare il sito ufficiale, linkato qui di seguito.

CyberGhost: la VPN giusta per Android costa poco più di 2 euro al mese

Grazie all’app nativa scaricabile dal Play Store è possibile utilizzare CyberGhost come VPN per Android senza limitazioni. Il servizio mette a disposizione degli utenti un gran numero di vantaggi, a partire dalla crittografia del traffico dati e fino ad arrivare ad una politica no log che azzera il tracciamento dei dati dell’utente.

CyberGhost può contare, inoltre, su di una rete di oltre 9 mila server sparsi in tutto il mondo, per aggirare con semplicità qualsiasi limite regionale applicato dai servizi web. Da notare, inoltre, che la VPN è utilizzabile anche su altre piattaforme (come VPN per iPhone, Windows, Mac e altri dispositivi).

Gli utenti che scelgono CyberGhost, infatti, possono contare su di un servizio multi-piattaforma oltre che multi-utente, grazie alla possibilità di accedere alla rete privata da un massimo di 7 dispositivi differenti.

Cn l’offerta in corso, CyberGhost costa appena 2,19 euro al mese, con uno sconto dell’82%. L’offerta si sblocca scegliendo il piano biennale dal costo complessivo di 56 euro, pagabili anche con PayPal in 3 rate senza interessi.

Per accedere all’offerta c’è il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.