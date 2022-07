Volete uno Studio Display? Ci sono BUONE notizie

Secondo quanto si apprende, sembra che adesso le stime di spedizione relative al nuovo Studio Display di casa Apple siano migliorate. In poche parole, se ne avete ordinato uno di recente, potreste vedere una bella sorpresa. Potrebbe arrivare a casa vostra prima del previsto.

Facciamo il punto: sono passati circa quattro mese da quando l’OEM di Cupertino ha commercializzato il nuovo Studio Display. Adesso sembra che questo schermo sia più disponibile al grande pubblico. Sembra essere migliorata l’offerta quindi sembra che ci siano più scorte.

Studio Display: ora c’è più disponibilità

Se ricordate, fino ad un paio di mesi fa, se ne volevate uno potevate attendere anche 6, 8 o 10 settimane in molte parti del mondo. Adesso invece, questo valore è sceso ad una o due settimane. Ci riferiamo sempre alla configurazione basica che costa 1789€ (1599$) con vetro standard e supporto che si regola solo in inclinazione. Per le altre configurazioni c’è da attendere comunque.

Facciamo un altro esempio: in Canada, il nuovo monitor della mela può arrivare a casa degli utenti già in pochi giorni, mentre in UK i clienti possono attendere un lasso di tempo che va dalle 3 alle 4 settimane.

Per chi non lo sapesse, il pannello in questione è un display con chip Apple Bionic A13 al suo interno che si pone come alternativa più “economica” al Pro Display XDR da 5999$. Ha uno schermo da 27 pollici con risoluzione 5K, c’è una selfiecam per le videocall da 12 Mpx con Center Stage, sei speaker con audio spaziale, una Thunderbolt 3 e tre porte USB C.

Se volete un monitor alternativo – molto più economico – ma performante, vi consigliamo il Huawei MateView 4K da 28.2″: personalmente è quello che ho scelto e che amo alla follia. Perfetto per l’editing dei video o delle foto. Lo portate a casa a soli 599,99€ al posto di 699,99€ da Amazon, ma vi assicuro che è una validissima alternativa a quello di Apple. Dovete provarlo.

