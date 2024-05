Cuffie JBL TUNE 720BT in offerta a 59,99€ su Amazon: è il nuovo MINIMO

Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio anche per le JBL TUNE 720BT. Si tratta di cuffie over ear dotate di connettività Bluetooth che oggi rappresentano una delle opzioni più interessanti per gli utenti alla ricerca di un paio dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Con la promozione in corso, le cuffie JBL sono disponibili al prezzo scontato di 59,99 euro, raggiungendo un nuovo minimo storico. La promozione vale solo per alcune colorazioni delle cuffie che sono vendute direttamente da Amazon.

Cuffie JBL al minimo storico: è un best buy

Le cuffie JBL TUNE 720BT sono dotate di connettività Bluetooth 5.3, per un collegamento stabile e a basso consumo con tutti i propri dispositivi. Uno dei punti di forza delle cuffie è l’autonomia: con una sola carica della batteria integrata, infatti, le cuffie possono garantire fino a 76 ore di utilizzo.

Da notare, inoltre, che c’è anche il supporto alla ricarica rapida via USB-C. Bastano appena 5 minuti di carica per avere un’autonomia di 3 ore di ascolto. Tra le funzionalità delle cuffie troviamo JBL Pure Bass, che assicura la possibilità di ascolto di musica con bassi potenti e di qualità, oltre a Voice Aware.

Con la nuova offerta Amazon disponibile in questo momento, le cuffie JBL TUNE 720BT sono ora disponibili al prezzo scontato di 59,99 euro. L’offerta vale solo per alcune colorazioni. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.