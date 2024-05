-30% di SCONTO per la cassa Bluetooth di Yamaha che si collega anche alla TV!

La parola d’ordine della cassa Bluetooth Yamaha True X 1A è “versatilità”. Questo perché potrai utilizzarla sia come classico speaker da portare in giro, sia come amplificatore per trasformare il tuo salotto in un cinema, collegandola alla tua TV! E sarai sicuramente felice di sapere che, grazie allo sconto del -30%, puoi farla tua per soli 119,00€!

Tutte le caratteristiche della cassa Bluetooth di Yamaha

Appartenente alla serie True X di Yamaha, questo speaker compatto offre un suono coinvolgente grazie alla sua esclusiva tecnologia audio 3D wireless che crea un ambiente surround virtuale senza l’ingombro di cavi. Inoltre, il supporto per Dolby Atmos amplifica ulteriormente l’esperienza, garantendoti un’esperienza di ascolto al top.

Compatto e leggero, puoi portare questo speaker facilmente con te ovunque desideri. Se lo usi insieme agli altri dispositivi della serie True X di Yamaha, ti basterà premere il pulsante “solo” per trasformarlo in un sistema audio Bluetooth indipendente, consentendoti di goderti la tua musica in qualsiasi luogo e momento. Dotato di batteria ricaricabile, offre fino a 12 ore di autonomia, garantendoti un ascolto ininterrotto per tutta la giornata. La ricarica avviene tramite cavo USB-C, e non manca neanche il LED che ti fornirà info sul livello di batteria rimanente.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, questa cassa Bluetooth offre un suono potente grazie al suo design a due vie con woofer e tweeter dedicati. In combinazione con la soundbar e il subwoofer True X, crea un sistema audio degno di essere considerato “cinematografico”.

Fai tremare la tua casa grazie alla cassa Bluetooth Yamaha True X 1A, proposta a soli 119,00€ al posto dei classici 169,00€ di listino!