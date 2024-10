Volantino Wellcome: approfitta degli sconti su notebook e PC

Tantissime offerte nel nuovo volantino Wellcome, valido fino al 14 ottobre. Una vastissima selezione di prodotti tech, in sconto fino a esaurimento scorte. Ecco le migliori promozioni,

Le offerte del volantino Wellcome

Wellcome pone in evidenza, nel suo nuovo volantino, quattro prodotti. Il primo è il notebook Lenovo V15-IRU Gen4 a 539 euro, seguito dal notebook Dell Vostro 3520 a 769 euro e dal notebook Acer A315-19-50 a 579 euro. Offerta per il Mediacom SmartPad Azimut 4 Pro a 169,90 euro, invece di 199,90 euro.

È in sconto anche Realme 12+ 5G, sia in colorazione verde che beige, a 319,99 euro (invece di 419,99), così come il Samsung Galaxy Tab A9 a 139,99 euro anziché 179,99. Ottimo prezzo per i monitor, come il Philips E-line da 24" a LED curvo a 103,90 euro e il PC Acer Desktop Aspire XC-1760 a 529 euro.

Sfoglia il volantino Wellcome:

Il nuovo volantino Wellcome è valido fino al 14 ottobre, nei punti vendita della catena. Ricordiamo che i prodotti in offerta sono disponibili solo fino a esaurimento scorte.