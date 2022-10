Volantino Unieuro: Xiaomi Mi TV P1 a soli 159€, un AFFARE

Spulciando nel nuovo volantino Sconti d’Autunno di Unieuro abbiamo trovato un’offerta spettacolare. Acquista la Xiaomi Mi TV P1 32″ a soli 159,99 euro, invece di 229,90 euro, e adeguati all’arrivo del nuovo digitale terrestre risparmiando.

Con meno di 160 euro arriverà in casa tua un televisore da 32 pollici fantastico. Completamente smart, potrai non solo vedere tutti i canali TV in chiaro, ma anche le tue piattaforme di streaming preferite. Collegandolo alla rete WiFi avrai accesso a una quantità illimitata di contenuti grazie ad Android TV integrata.

Approfitta subito di questa promozione che trovi online grazie al volantino Sconti d’Autunno di Unieuro. Tra l’altro, selezionando Klarna o PayPal, come metodo di pagamento, potrai dividere l’importo in 3 rate a tasso zero con pochi e semplici click. Niente male vero? Allora sbrigati, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Unieuro Sconti d’Autunno: Xiaomi Mi TV P1 a un prezzo SPECIALE

Fai l’affare del giorno finché sei in tempo. Acquista la Xiaomi Mi TV P1 32″ a soli 159,99 euro, invece di 229,90 euro. Si tratta di un’esclusiva Unieuro Sconti d’Autunno che vanta anche la consegna a domicilio gratuita oppure il ritiro in negozio gratuito.

Scegli di cambiare il tuo intrattenimento. Con questa smart TV avrai una visione senza limiti. La sua particolarità è lo schermo da 32 pollici senza cornici. Vivrai un’esperienza visiva unica, immersa completamente nella scena. Il rapporto schermo-corpo è elevato per sentirti pienamente coinvolto nei contenuti.

Inoltre, lo schermo è in HD per un comfort ancora più elevato. Goditi immagini realistiche e dai colori brillanti. Il display LED ad alta definizione offre una visione coinvolgente, ma allo stesso tempo confortevole per i tuoi occhi, particolarmente adatta in una camera da letto. E con Android TV hai solo l’imbarazzo della scelta per i contenuti da vedere.

Non perdere altro tempo. Approfitta del nuovo volantino Sconti d’Autunno di Unieuro. Metti nel carrello la Xiaomi Mi TV P1 32″ a soli 159,99 euro, invece di 229,90 euro. Pagando con Klarna o PayPal potrai dividere l’importo dell’ordine in 3 comode rate a tasso zero.

