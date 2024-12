Volantino Unieuro, offerte Natalissimi: un'idea regalo diversa ogni giorno

Tante idee regalo nell’ultimo, ricchissimo volantino Unieuro dedicato ai “Natalissimi": fino al 24 dicembre, scopri le offerte disponibili online e in negozio, anche a tasso zero in 10 rate.

Un’idea regalo al giorno: oggi c’è Galaxy S24 Ultra

La catena ha lanciato anche una sorta di Calendario dell’Avvento: ogni giorno, fino alla vigilia, una nuova idea regalo che verrà svelata in TV, in radio e su unieuro.it. Oggi, martedì 17 novembre, la promo è Samsung Galaxy S24 Ultra, disponibile al prezzo scontato di soli 899 euro – anche in 10 rate da 89,90 euro.

Le prossime idee regalo anticipate da Unieuro sono: asciugatrice Hoover, macchina caffè DeLonghi, console game Sony + 2° controller (probabilmente PlayStation 5), notebook HP, TV OLED Samsung 48", prodotto per la cura dei capelli Dyson e smart watch + cuffie Huawei.

Altri sconti interessanti sono lo smart TV OLED AI di LG da 65" a 1299 euro, con 3 mesi di DAZN Standard inclusi, Samsung Galaxy S24 FE (nel taglio 8/128 GB) a soli 499 euro e notebook Lenovo Ideapad Slim 3 a 649 euro, con processore Intel i7, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Sfoglia il nuovo volantino qui:

Il volantino Unieuro dedicato ai “Natalissimi" proseguirà fino al 24 dicembre. Ricordiamo che tantissimi prodotti potranno essere inoltre acquistati anche in 10 rate a tasso zero (TAN 0% – TAEG 0%).