Digitale Terrestre: un canale cambia volto

All’interno della piattaforma digitale terrestre e nella sua vasta disponibilità di intrattenimento, un canale molto famoso e seguito ha cambiato volto nelle ultime ore. Di cosa si tratta? Nello specifico, questa emittente ha deciso di apporre una piccola modifica al logo del suo canale, logo mostrato in sovrimpressione.

Stiamo parlando di SUPERTV, sintonizzabile alla Logical Channel Number LCN 96. Questo canale si trova all’interno del Mux Locale 1 Lombardia, diffusissimo nella regione e nelle zone confinanti delle altre regioni. Ciò che è interessante riguarda proprio la scelta per la modifica grafica del logo che ora compare.

Infatti, subito dopo la scritta SUPERTV del logo ora non c’è più l’identificativo legato alla numerazione, in precedenza 96, ma la specifica HD. Questo a sottolineare in modo imprescindibile che questo canale trasmette in alta definizione, con una qualità di immagine alla risoluzione di 960 x 1080 pixel. Insomma, una novità interessante.

Tutti gli utenti che ricevono SUPERTV tra i canali disponibili nella lista dei canali nazionale e locale, non devono far nulla. In sostanza, una volta acceso il televisore o il decoder, sintonizzandosi sulla LCN 96 si può vedere già il nuovo logo, senza dover effettuare alcun aggiornamento delle frequenze con ricerche automatiche o manuali.

Il digitale terrestre si rinnova: nuovo logo per SUPERTV

SUPERTV ha cambiato logo sulla piattaforma digitale terrestre, per tutti gli utenti che sono raggiunti dalle frequenze del multiplex locale della Lombardia. Vediamo quindi come si presenta ora il Mux Locale 1 Lombardia sulla piattaforma DTT dopo questo aggiornamento.

LCN 13 – Telecity Lombardia

LCN 14 – Espansione Tv HD

LCN 15 – Bergamo TV HD

LCN 16 – TT-TELETUTTO

LCN 73 – RADIO BRUNO Lombardia

LCN 77 – CANALE ITALIA 77

LCN 83 – PIU VALLI TV

LCN 85 – TSN

LCN 87 – VIDEOSTAR

LCN 88 – RETE 55

LCN 93 – TI RICORDI TV

LCN 94 – SEILATV Bergamo HD

LCN 96 – SUPERTV HD

LCN 97 – VALENZA TV

LCN 98 – TELECLUSONE

LCN 115 – DTV1

Per poter godere al meglio e in modo completo tutta l’offerta di intrattenimento del digitale terrestre è consigliabile avere un televisore o decoder compatibili con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 HAVC Main 10.